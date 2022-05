Allenamento Lazio, ampio lavoro tattico: la Samp si avvicina

A due giorni dalla sfida di sabato contro la Sampdoria, ampio lavoro tattico in casa Lazio nell’allenamento odierno

A due giorni dalla sfida di sabato contro la Sampdoria, ampio lavoro tattico in casa Lazio nell’allenamento odierno. Ancora assente Pedro, che non sarà dunque a disposizione. Assente anche Cabral, che oggi non si è allenato. Potenzialmente due i ballottaggi per mister Sarri: Patric-Luiz Felipe in difesa, Leiva-Cataldi a centrocampo.

Dopo una prima fase di attivazione muscolare, la seduta odierna è stata caratterizzata da un ampio lavoro tattico, intervallato da due partitelle a campo ridotto. La seduta è terminata con alcune esercitazioni sulle palle inattive.