Allenamento Lazio, Patric NON si allena: le ULTIME da Formello. Tutte le possibili scelte di Tudor in vista del Sassuolo

La Lazio sta preparando l’ultima giornata di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica 26 maggio alle ore 20:45. Nell’allenamento odierno si è rivisto Hysaj, mentre Patric non si è allenato. Niente di allarmante, il suo rientro in gruppo è previsto per domani. Lo spagnolo andrà a completare il reparto difensivo con Romagnoli e Gila.

A centrocampo potrebbero essere confermati Rovella e Vecino, con Guendouzi ancora in panchina e Kamada sulla trequarti. Attenzione, però, a Felipe Anderson che potrebbe tornare dal 1′ minuto al fianco di Zaccagni. Luis Alberto, invece, con molta probabilità non partirà dall’inizio. Sulle fasce agiranno da una parte Marusic e dall’altra uno tra Lazzari e Pellegrini, mentre in attacco c’è il solito ballottaggio tra Immobile e Castellanos.