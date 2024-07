Allenamento Lazio, i biancocelesti TORNANO a Formello: domani la PARTENZA per Auronzo – VIDEO

Allenamento Lazio, i biancocelesti TORNANO a Formello: domani la PARTENZA per il ritiro di Auronzo di Cadore

Nella giornata di oggi la Lazio è tornata ad allenarsi sul campo di Formello, in attesa della partenza per Auronzo di Cadore in programma domani 11 luglio.

Sui propri canali social il club biancoceleste ha pubblicato un video in cui si possono vedere alcuni spezzoni dell’allenamento, dai torelli iniziali fino alla partitella conclusiva.