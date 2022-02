Allenamento Lazio: c’è Luiz Felipe, Hysaj provato centrale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Lazio: la seduta pomeridiana è caratterizzata da alcune prove tattiche, soprattutto nel reparto arretrato

Giornata di doppia seduta oggi in quel di Formello. E nel pomeriggio arrivano conferme su quanto si era visto in mattinata. E le buone notizie non sono arrivate solo da Immobile, ma anche da Luiz Felipe.

Infatti il centrale brasiliano conferma il suo rientro, partecipando alle prove tattiche e alle sfide a campo ridotto. Sotto osservazione il reparto arretrato, dove sono state provate due coppie di centrale: Luiz Felipe-Radu e Hysaj-Patric. Kamenovic. Ancora out infatti Acerbi. Maggiore ottimismo per Pedro in vista del match di sabato con la Fiorentina.