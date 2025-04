Allenamento Lazio alla vigilia del Bodo Glimt: un solo assente per Baroni. Le ultimissime da Formello

Allenamento Lazio alla vigilia del Bodo Glimt: un solo assente per Baroni. Ecco di chi si tratta

Come riporta TMW, i biancocelesti che domani affronteranno il Bodo nella gara di ritorno all’Olimpico, dovranno recuperare le due reti subite in Norvegia (con tre gol di scarto la Lazio passerà il turno).

Sarebbe anche confermata la presenza in gruppo di Tavares, la squadra è quasi al completo (out solo Patric) tutti presenti alla seduta di allenamento. Possibile quale rotazione in difesa, con Lazzari e Hysaj, in attacco spazio a Dia e Taty Castellanos unica punta. Rovella e Guendouzi, in mezzo al campo: Zaccagni e Isaksen si dovrebbero piazzare sulle corsie esterne.