Allenamento Lazio, oggi doppia seduta a Formello! Il punto sugli infortunati

Allenamento Lazio, oggi la formazione biancoceleste ha svolto un doppio allenamento a Formello. Il punto sugli infortunati

Il conto alla rovescia per il posticipo della 24a giornata di Serie A è ufficialmente iniziato. La Lazio è tornata in campo per preparare la delicatissima trasferta contro la Juventus, un match che promette scintille e che metterà a dura prova le rotazioni della squadra capitolina in vista di domenica sera alle 20:45.

Doppia seduta e gestione delle forze verso Juventus-Lazio

Il quartier generale di Formello ha ospitato oggi una giornata di lavoro intenso. La formazione guidata da Maurizio Sarri ha svolto una doppia seduta di allenamento per affinare i meccanismi tattici e la condizione atletica. L’obiettivo è chiaro: arrivare allo Stadium con la massima reattività per contrastare il gioco dei bianconeri.

Allarme infermeria: le condizioni dei big per Juventus-Lazio

Non arrivano però solo buone notizie per il tecnico toscano. Il bollettino medico continua a tenere in ansia i tifosi: rimangono infatti assenti Mattia Zaccagni, alle prese con una lesione muscolare che richiederà tempo.

Debutto a Formello: ecco Przyborek per Juventus-Lazio

In mezzo alle difficoltà spicca però una nota di curiosità: oggi è stato il giorno del primo allenamento per il giovane Adrian Przyborek. Il talento polacco ha iniziato a saggiare i ritmi del calcio di Sarri, portando una ventata di freschezza in un momento di piena emergenza. Chissà che il nuovo innesto non possa rappresentare una carta a sorpresa in vista della sfida.

