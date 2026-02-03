Conferenza stampa Sarri: il tecnico presenterà la gara contro la Juve. Ecco quando

Conferenza stampa Sarri, il tecnico biancoceleste parlerà in vista della sfida di campionato contro la Juventus. Ecco quando

Cresce l’attesa per uno dei big match più iconici del calcio italiano. La sfida tra bianconeri e biancocelesti non è mai una partita come le altre, e l’appuntamento che darà ufficialmente il via al weekend di fuoco è già fissato sul calendario.

L’annuncio ufficiale della S.S. Lazio

Come riportato in una nota ufficiale diffusa dalla Lazio, il tecnico dei capitolini Maurizio Sarri incontrerà la stampa per fare il punto della situazione in vista della delicata trasferta di Torino. Il comunicato parla chiaro: il countdown per la sfida dell’Allianz Stadium inizia ufficialmente nella giornata di sabato.

Maurizio Sarri in conferenza stampa sabato 7 febbraio

Il momento della verità scatterà sabato 7 febbraio alle ore 12:00. In quel frangente, Maurizio Sarri prenderà parola presso lo studio televisivo del Training Center S.S. Lazio a Formello. Sarà l’occasione per analizzare lo stato di forma dei suoi giocatori, affrontare il tema degli infortunati e, naturalmente, sviscerare le insidie tattiche che una squadra come la Juventus può presentare.

Le parole del tecnico verso Juventus-Lazio

La conferenza rappresenta un passaggio cruciale per l’ambiente laziale. Secondo quanto si legge nella nota del club, “la Società comunica inoltre che sabato 7 febbraio, alle ore 12, presso lo studio televisivo del Training Center S.S. Lazio, si terrà la conferenza del tecnico Maurizio Sarri in vista della gara Juventus–Lazio“. C’è grande curiosità nel sentire come il “Comandante” intenda scardinare la difesa avversaria per cercare punti pesanti in ottica classifica.

LEGGI ANCHE: Lazio: in programma le conferenze stampa di Maldini, Motta e Przyborek. Ecco quando si terrà e a che ora

