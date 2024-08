Allenamento Lazio: DIFFERENZIATO per Tavares, Lazzari DA VALUTARE. ULTIMISSIME da Formello

Allenamento Lazio, ultimissime novità da Formello il giorno dopo la vittoria contro il Venezia: le condizioni degli infortunati

E’ tornata in campo oggi alle 10 la Lazio, che in quel di Formello ha svolto la classica seduta di scarico del giorno dopo una partita. In campo soltanto i calciatori rimasti in panchina ieri sera e quelli subentrati a gara in corso. Hanno svolto lavoro atletico, esercizi di possesso palla a tre squadre e partitella a campo ridotto. Fuori Tavares, che ha invece svolto un allenamento differenziato.

Il portoghese continua a essere gestito, si vuole portarlo al meglio della forma nel minor tempo possibile. Unico assente l’infortunato Gila, che tornerà a disposizione dopo la sosta. Da valutare però anche le condizioni di Lazzari, uscito acciaccato dal match di ieri con il Venezia per un colpo rimediato alla caviglia. Domani seduta prevista per le 18.