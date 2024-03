Allenamento Lazio, terminata la doppia seduta odierna: il comunicato della società. Le ultime dal centro di Formello

La Lazio ha terminato la prima giornata di allenamento, caratterizzata da una doppia seduta, sotto la guida di Igor Tudor. Di seguito il comunicato della società biancoceleste:

COMUNICATO – Doppia seduta in archivio per la Lazio agli ordini del neo allenatore Igor Tudor.

L`allenamento mattutino è stato caratterizzato da un lavoro tecnico e da alcune esercitazioni di natura atletica.

Nel pomeriggio invece, dopo un iniziale riscaldamento, la squadra ha svolto ampie fasi tattiche prima di una partitella a campo ridotto che ha concluso la seduta.

Nella giornata di domani continuerà la marcia di avvicinamento della Lazio al prossimo impegno di campionato in casa contro la Juventus.

In particolare, gli uomini di Tudor si ritroveranno al Centro Sportivo di Formello per la seduta mattutina alle ore 11:00, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo alle 17:00.