Allenamento Lazio: Baroni pensa a questa soluzione in attacco

Allenamento Lazio, al lavoro in vista della trasferta di Udine: Castrovilli ancora ai box, Baroni pensa ad una soluzione nuova in attacco

Allenamento Lazio, la squadra è al lavoro a Formello in vista della prossima sfida contro l’Udinese. Assente Castrovilli – oltre a Gila – che non è ancora a disposizione. Al lavoro invece Tavares, che spera di essere scelto per una maglia da titolare, ma le sue condizioni verranno valutate nelle prossime 48 ore.

Intanto Baroni ragiona sui ballottaggi: Patric e Casale si giocano un posto da titolare al fianco di Romagnoli. A destra, in attesa di capire le condizioni di Tavares, si contendono il posto Marusic e Lazzari. A centrocampo Guendouzi è l’unico sicuro del posto, Dele-Bashiru potrebbe essere confermato e in regia sfida tra Rovella e Vecino. In attacco possibile novità: Baroni ha provato Castellanos e Dia insieme nella partitella.