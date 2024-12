Allenamento Lazio, Castrovilli in gruppo! Ma contro il Napoli sarà emergenza. Le ultime da Formello

Allenamento Lazio, Marco Baroni ha dovuto fare a meno di molti giocatori nel corso della seduta odierna. Le ultime

La Lazio è tornata ad allenarsi a Formello in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli in programma giovedì 5 novembre alle 21:00. Nella giornata di oggi mister Baroni ha dovuto fare a meno di molti giocatori: Patric, Pellegrini, Castellanos, Marusic e Dia sono rimasti a riposo.

Inoltre, Vecino e Tavares sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni e Rovella ha svolto l’allenamento parzialmente in gruppo. La buona notizia arriva da Castrovilli, il quale è tornato ad allenarsi con i compagni, ma che dovrà ritrovare la miglior condizione dopo l’operazione al ginocchio. Per il match di Coppa Italia possono essere schierati anche i calciatori fuori lista come Basic, Akpa-Akpro e Hysaj. Quest’ultimo, infatti, è stato provato come terzino da Baroni.