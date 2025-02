Allenamento Lazio, Baroni gestisce Pedro: ancora assente Vecino. Le ultime da Formello

Allenamento Lazio, oggi non si sono allenati gli infortunati Hysaj, Castellanos e Vecino. Pedro, invece, è stato gestito

Continua la preparazione della Lazio alla sfida contro il Venezia in programma sabato alle ore 15:00. Oggi mister Baroni ha dovuto fare a meno degli infortunati Hysaj, Castellanos e Vecino, con quest’ultimo che non recupererà per la trasferta del Penzo.

Pedro, invece, ha svolto la prima parte dell’allenamento in gruppo per poi lavorare in modo differenziato, mentre Gila ha svolto regolarmente la seduta con i compagni dopo il lavoro differenziato di ieri.