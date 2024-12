Allenamento Lazio, Baroni prova una mossa a sorpresa: le ultime da Formello

Allenamento Lazio, ci saranno otto cambi rispetto alla formazione che ha giocato in Europa League contro l’Ajax

Terminata la rifinitura pre-Inter, da Formello sembrerebbe esserci una novità di formazione nella Lazio. Infatti, mister Baroni potrebbe schierare a sorpresa Pedro alle spalle di Noslin, con Dia e Dele-Bashiru destinati alla panchina.

Patric, Romagnoli e Vecino hanno iniziato l’allenamento con un lavoro differenziato, per poi unirsi al resto del gruppo. In particolare, il difensore spagnolo è il favorito per giocare al fianco di Gila. Nel ruolo di terzini ci saranno Marusic e Tavares, mentre in mediana sono sicuri del posto Guendouzi e Rovella. A completare l’undici ci saranno Isaksen e Zaccagni sulle fasce.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin. All.: Baroni.