Allenamenti Lazio, seduta pomeridiana per i biancocelesti: rientro a sorpresa nel gruppo

Allenamenti Lazio, prosegue la preparazione dei biancocelesti in vista del campionato: Sarri può contare su un rientro a sorpresa

Proseguono gli allenamenti della Lazio in vista del campionato che ormai è imminente. La squadra di Sarri si è ritrovata a Formello per la seduta pomeridiana, e il tecnico biancoceleste ha potuto contare a sorpresa su Kamada, il quale doveva andare a Francoforte per questioni burocratiche ma in brevissimo tempo ha risolto. Oltre all’ex Eintracht era presente anche Isaksen, ed entrambi hanno svolto l’intera sessione di allenamento basato su riscaldamento, fase tattica, partitella a spazi ridotti.

Tra gli assenti invece da segnalare Luis Alberto, rimasto a curarsi dopo quanto accaduto contro il Girona, insieme anche a Pedro anch’esso rimasto a riposo. Marcos Antonio e Hysaj invece hanno svolto accertamenti strumentali.