Allenamenti Lazio, le ultime da Formello in vista dello Spezia

Allenamenti Lazio, a pochi giorni dalla trasferta contro lo Spezia le ultime da Formello in vista del match di venerdì

Archiviata la vittoria contro la Juventus di sabato, la Lazio si appresta ad affrontare venerdì lo Spezia di Leonardo Semplici, per blindare il posto Champions. Nella ultima sessione di allenamento Milinkovic e Pedro sono rientrati in gruppo dopo che gli è stato concesso un permesso dalla società.

La squadra ha svolto la partitella, in cui non era presente solamente Vecino per un fastidio al ginocchio destro. Domani alle 11 la rifinitura prima della partenza per la Spezia.