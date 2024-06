Allegri Lazio, la pista può DECOLLARE? Tutte le opzioni in mano al tecnico ex Juve

Allegri-Lazio, la pista può decollare come eventuale post Tudor? Ecco tutte le opzioni in mano al tecnico ex Juve

Dopo l’esonero e la risoluzione contrattuale con la Juve per Allegri è arrivato il momento di decidere il suo futuro.

Come spiega Tuttosport l’allenatore è libero di accasarsi in un altro club, ma starebbe valutando diverse ipotesi, tra cui un anno sabbatico per recuperare le pile dopo questo triennio dispendioso in bianconero. In caso di buone offerte, tuttavia, Allegri potrebbe tornare in panchina. Per lui ci sono le sirene d’Arabia e quelle della Premier League, ma non è da escludere nemmeno l’ipotesi Lazio.