Allegri e la frecciata a Sarri che non tutti hanno notato: «Non gliele risparmia mai». L’ennesimo attacco al tecnico biancoceleste

Come scrive Repubblica Maurizio Sarri patisce Massimiliano Allegri come rivale a livello di numeri, ma c’è anche dell’altro.

Allegri gli ha subito perfidamente rinfacciato: «Sarri è tornato agli inizi, quando le sue squadre si facevano apprezzare per la forza in difesa» ha sibilato il bianconero, che non ha

mai risparmiato frecciate ai metodi del collega in assoluto più diverso da lui nel modo di essere e in quello di fare. Sarri a sua volta patisce Allegri perché le sue squadre non amano affrontare avversari che le spazientiscono con l’attesa e l’imboscata, ma nelle ultime settimane la Lazio è migliorata soprattutto nella capacità di adattamento alle situazioni che il gioco propone.