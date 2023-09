Allegri: «Ci sono tre squadre che sono le favorite per lo Scudetto. Ecco quali sono». Le parole del tecnico della Juve

Martedì la Juve sarà di nuovo in campo, all’Allianz Stadium, nel turno infrasettimanale contro il Lecce. Ecco le parole di Allegri in conferenza stampa:

ALZARE L’ASTICELLA E PENSARE ALLO SCUDETTO – «Non è che se dico ‘Alziamo l’asticella’ noi miglioriamo. Dobbiamo migliorare sul campo tutti i giorni. Noi dobbiamo conoscere i nostri limiti che van trasformati nei nostri punti di forza. Ci sono tre squadre che sulla carta, poi nel calcio cambia tutto, sono le favorite per lo Scudetto. Noi non dobbiamo fermarci al quarto posto, l’obiettivo è quello ma poi vediamo se sarà terzo, secondo, primo posto… Entrare tra le prime 4 sarebbe un grande obiettivo. C’è anche la Roma, l’Atalanta che è pari a noi, la Lazio, più la Fiorentina. Non è semplice. Quando cambi e apri un ciclo nuovo, i pericoli per stare fuori dalla Champions sono tanti. Dovremo essere bravi e focalizzati sull’obiettivo. Poi strada facendo vedremo. A Sassuolo avevamo la possibilità di andare in testa per una notte e non ci siamo riusciti. Dobbiamo guardare la realtà. Sognare è bello, ma poi stringi stringi… Desiderare sì, è diverso, perché poi ti aiuta a raggiungere agli obiettivi. Sognare non ti porta da nessuna parte, è bello da raccontare».

