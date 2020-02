Emergenza coronavirus, rinviate tre gare di Serie A a causa dell’epidemia che ha colpito alche l’Italia

AGGIORNAMENTO ORE 23.50 – È ufficiale: rinviate tre gare di Serie A per l’allarme Coronavirus. Le partite in questione sono: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. Da monitorare la situazione anche in vista di Torino-Parma, visto il caso sospetto presente nella città della Mole.

Emergenza coronavirus che si espande anche in Italia. Proprio in merito alla questione questa sera è intervenuto anche il Premier Conte.

«Posso preannunciare che durante il consiglio dei ministri abbiamo concordato la competenza del ministro dello sport Spadafora, che ci ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le manifestazioni sportive che sono programmate per domenica nell’area del Veneto e Lombardia».

Queste le parole del Premier Conte, intervenuto in conferenza stampa della Protezione Civile. Molto probabile quindi il rinvio del match tra Inter e Sampdoria in programma domani a San Siro.

In merito è intervenuto anche il sindaco di Milano Sala:

«Alcuni cittadini mi chiedono di chiudere gli uffici pubblici. E allora perché non gli stadi? O le aziende? O i negozi? Che differenza c’è? Stiamo seguendo questa crisi sanitaria con responsabilità, non sottovalutiamo niente, ma non vogliamo neppure fomentare allarmismi. Domani mattina ci vedremo di nuovo in Prefettura e verificheremo il da farsi. Se sarà il caso di prendere misure specifiche, lo faremo. Nel frattempo io sono qui a lavorare. A fare tutto quello che posso. Con serietà. E con spirito di collaborazione con le istituzioni che, più di me, conoscono le questioni relative alla gestione di questo virus».