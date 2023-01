Romagnoli: «Sulla tenuta mentale Sarri ha ragione, la Nazionale…»

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha analizzato il pareggio dell’Olimpico contro l’Empoli: le sue dichiarazioni

Intervistato da DAZN nel post-partita di Lazio-Empoli, Alessio Romagnoli ha dichiarato:

TENUTA MENTALE – «Sulla tenuta mentale il mister ha ragione, abbiamo fatto una grande partita fino all’ottantesimo. Ci siamo fatti due gol da soli, dispiace perchè buttiamo punti importanti. Non siamo usciti dalla partita, c’è mancato quel pizzico per non soffrire l’ultimo minuto. Dopo un doppio vantaggio in casa devi mettercela tutta per portare a casa i 3 punti. Poi diventa complicata raggiungere i nostri obiettivi».

NAZIONALE – «La Nazionale è il sogno di tutti, è anche il mio. Le scelte le farà giustamente il mister, io continuo a lavorare».

SASSUOLO – «Noi sappiamo che a Lecce abbiamo preso una brutta batosta, si può perdere ma si può giocare meglio. Oggi è stata una partita diversa perchè avevamo dominato. Da domani dobbiamo tornare a lavorare in silenzio e cercare di vincere a Sassuolo dove non sarà semplice».