Fonte: «La squadra ha raggiunto alti livelli atletici. Ecco il nostro programma di allenamento»

Alessandro Fonte – membro dello staff della Lazio – è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale: le sue parole

Al termine dell’allenamento mattutino, il prof. Fonte è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto di questi primi giorni di ritiro. Ecco le sue parole, direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore:

RITIRO – «Questo è l’undicesimo anno ad Auronzo, siamo di casa, ci troviamo benissimo. Abbiamo modo di lavorare nel migliore dei modi, il clima è pazzesco, le strutture sono all’avanguardia, siamo riusciti a portare praticamente tutta la nostra palestra di Roma».



LOSI E RANZATO – «Diciamo che sono due professionisti esemplari con cui ho istaurato sin da subito un ottimo rapporto. In un anno abbiamo oliato una nuova metodologia di lavoro, ci incastriamo bene, c’è grande disponibilità ed interazione, in campo e fuori. La programmazione è fondamentale».



ALTI LIVELLI ATLETICI – «I ragazzi hanno iniziato a lavorare sodo dall’inizio della scorsa stagione, non si sono mai tirati indietro, anche nelle difficoltà. Sono andati vicino ai loro limiti, Milinkovic ha raggiunto livelli di performance superiori a quelli che conoscevamo. La squadra è migliorata di partita in partita a livello atletico, si è visto nel finale di stagione con quel quinto posto».



PROGRAMMARE IL LAVORO – «Losi è il primo che si interfaccia con il mister, noi poi esponiamo le eventuali problematiche e quello che può essere utile nella singola seduta o della settimana. Io controllo il carico con la tecnologia, a fine di ogni settimana si fa una verifica sommatoria dello sforzo e in base a quella si programma il lavoro successivo».



MONDIALI E LUNGO STOP – «Qualcosa abbiamo cambiato, ma nulla di stravolgente. Stiamo valutando come valutare la situazione, ma manca del tempo e vogliamo arrivare prima del ritiro avendo fatto un ottimo lavoro».



PASSAGGIO DA INZAGHI A SARRI – «Lo scorso anno ero il database con quello che era successo negli ultimi anni, di conoscenza del gruppo e dei singoli. Ho dato le info utili ai ragazzi, una metrica delle caratteristiche individuali. I giocatori si adattano molto velocemente perchè ogni allenatore ha una sua metodologia».

BINOMIO FISICO E TECNICA – «Difficile nel calcio di oggi dividere l’aspetto fisico da quello tecnico. Muoversi meglio, nei tempi giusti, consente di fare meno fatica, arrivare prima, essere più veloci. Dà l’idea di una squadra molto più preparata a livello fisico. Fondamentale essere il più performanti possibile, fare più allenamenti possibili, l’obiettivo è mettere sempre il mister in condizione di poter scegliere».

FATTORI CHE CONDIZIONANO L’ALLENAMENTO – «Il valore dell’avversario è lo stesso, ma teniamo in considerazione le trasferte, le partite serali, il rientro a Formello, la distanza con la partita che verrà: dobbiamo tenere tutto in considerazione per far recuperare i giocatore nel più breve tempo possibile».