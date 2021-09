Albania Ungheria 1-0, riposo per i laziali Hysaj e Strakosha

L’Albania di Edy Reja ha superato l’Ungheria nelle qualificazioni ai Mondiali. Riposo per i due laziali Strakosha e Hysaj

Vittoria importante per l’Albania di Edy Reja, che ha battuto di misura l’Ungheria per 1-0. Una vittoria che vale il secondo posto del girone per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022.

I due biancocelesti albanesi Hysaj e Strakosha, sono rimasti a riposo: il primo ha scontato un turno di squalifica, mentre il secondo si è seduto in panchina a favore di Berisha.