Albania, Strakosha chiede scusa: «Mi dispiace tanto»

L’Albania ha perso contro la Turchia. Fatale un errore di Strakosha sul finale della gara: il rammarico del giocatore

Un errore che è costato caro. L’Albania di Strakosha ha ieri sera affrontato la Turchia per le qualificazioni ad Euro 2020 e il portiere della Lazio ha deciso il risultato finale. Un’uscita sconsiderata, una lettura diversa dell’azione, ha portato l’estremo difensore a non capire le intenzioni del compagno Ismajli ed incassare la rete. A fine partita, il rammarico del giocatore, ai microfoni di Gazetainfokus.com: «Mi scuso, dato che la squadra ha giocato molto bene e aveva bisogno di me, ma alla fine non li ho aiutati. Mi dispiace tanto, ma spero di aiutarli nel prossimo incontro. I compagni? Tutti sono entrati e mi hanno parlato bene, dato che siamo una squadra e non dovremmo individuare gli errori. Tuttavia ora ho 24 anni ed esperienza, quindi non avrei dovuto commettere questo errore. Mio padre? Ho parlato al telefono ed è normale che anche lui mi abbia visto male, ma non abbiamo più niente da fare ora. Mi dispiace».