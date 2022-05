Alaves, gol fondamentale di Escalante: i quotidiani locali lo celebrano

La vittoria dell’Alaves sul Villarreal porta anche la firma di Gonzalo Escalante. Il giocatore è stato poi elogiato da AS

L’Alaves vince contro il Villareal e nel risultato finale c’è anche il nome di Gonzalo Escalante. Il centrocampista si sta rivelando l’uomo chiave della lotta alla salvezza: con il 2-1 di ieri, la squadra si è portata a quota 28 punti e al penultimo posto in classifica, tutto è aperto fino alla fine del campionato.

«Tocca a me segnare gol e sono molto felice. Sarà una battaglia ogni fine settimana, ma combatteremo fino alla fine» ha commentato nel post partita. Il giocatore, ancora di proprietà della Lazio, è stato poi celebrato anche su AS, dove è stato definito una certezza per Velázquez a differenza del resto della squadra, ancora vittima di continui alti e bassi. E poi ancora: «È un giocatore con carattere e ascendenza negli spogliatoi. In campo dà tutto, mostra una grande vocazione difensiva nel dare fastidio agli avversari in fase di non possesso, ma è anche capace di far giocare la palla. Come se non bastasse, ha una discreta presenza in area ed è diventato uomo assist e anche marcatore»