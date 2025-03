Il campionato di Serie A in corso di svolgimento sta ormai entrando nella sua fase finale, e le situazioni ancora in bilico cominciano a definirsi. Raramente, nelle ultime edizioni, si è arrivati a questo punto della stagione con tante sentenze ancora da emettere: la lotta scudetto è in pieno svolgimento, in zona retrocessione c’è ancora spazio per sorprese, e la corsa ai piazzamenti europei è più viva che mai. Proprio il treno europeo è quello che non vuole far scappare la Lazio, alla rincorsa del quarto posto e del relativo ticket per la Champions League; ma, con ogni squadra che può ancora raccogliere oltre venti punti da qui alla fine dei giochi, tutto può accadere. Cosa ci possiamo aspettare dai biancocelesti per lo sprint finale della Serie A?

La Lazio è stata finora protagonista di una stagione tutto sommato positiva: il piazzamento in campionato è stato stabilmente nei posti europei, e l’arrivo di Marco Baroni sulla panchina biancoceleste ha portato un gioco capace di regalare più soddisfazioni che delusioni. Il percorso, tuttavia, non è stato privo di scossoni, che hanno decretato una serie di alti e bassi difficile da decifrare. È soprattutto in campionato che la Lazio ha alternato prestazioni di primo livello ad altre decisamente scoraggianti. Basti ricordare che, su 6 punti disponibili, i biancocelesti ne hanno ottenuto ben 4 contro il Napoli capolista, frutto dello 0 – 1 in trasferta e del 2 – 2 in casa, e contro il Milan, conseguenti al 2 – 2 di Roma e 1 – 2 di Milano. Sul rovescio della medaglia, invece, compaiono alcune prestazioni scialbe quando non veri e propri tonfi: la sconfitta per 3 – 1 contro il Parma, lo 0 – 6 rifilato dall’Inter dei tanti ex, fino alla sconfitta peggiore per un laziale, il 2 – 0 subito nel derby.

Per quanto riguarda il cammino nelle coppe, in Coppa Italia la Lazio si è concessa la soddisfazione di eliminare il Napoli agli ottavi, con un netto 3 – 1, salvo poi cedere il passo all’Inter con un altrettanto netto 0 – 2, al termine di una gara con tante occasioni non concretizzate. Meglio l’Europa, dove il percorso nel girone unico è stato esaltato da sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, superando con merito squadre del calibro di Ajax, Porto e Real Sociedad. Alcune ombre, tuttavia, sono emerse nell’incrocio contro il Viktoria Plzeň. Confermando le attese della vigilia e le previsioni dei siti specializzati, che forniscono informazioni puntuali sul calcio e quote di Serie A e altri eventi sportivi, la Lazio ha superato la compagine ceca; è però come questo sia avvenuto che suscita sensazioni contrastanti. Dopo il vantaggio di Romagnoli ha subito il pareggio al 53’, cedendo alle emozioni e finendo la partita in 9 a causa delle espulsioni di Rovella e Gigot, trovando comunque il gol vittoria al 98’ con Isaksen. Da un lato l’encomiabile voglia di lottare fino all’ultimo minuto, dall’altro una tenuta nervosa apparsa non all’altezza.

Questi chiaroscuri dovranno trovare una risposta conclusiva nel finale di campionato, nel quale la Lazio sarà chiamata a mettere il punto sulla sua stagione. Ci saranno il derby di ritorno, da giocare in casa, e la sfida contro l’Inter a San Siro, due ottime occasioni per vendicare le sconfitte nei confronti di andata e, per quanto riguarda i nerazzurri, far scontare l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ma manca, soprattutto, uno scontro diretto che può essere determinate: la sfida dell’Olimpico alla Juventus e al suo quarto posto, obiettivo delle ambizioni biancocelesti. Vista l’annata finora, la sensazione è che tale traguardo sia alla portata della Lazio, che cercherà di finire la stagione regalandosi l’ultimo biglietto per l’Europa dei grandi; in ogni caso, è ragionevole aspettarsi che un piazzamento europeo possa coronare la stagione degli uomini di Baroni.