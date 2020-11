L’Italia vince 4-0 in amichevole contro l’Estonia. Buon esordio per Evani in panchina: Mancini assente causa Covid

Tutto facile per l’Italia di Evani che vince 4-0 contro l’Estonia in amichevole all’Artemio Franchi di Firenze. In gol Grifo (doppietta, uno su rigore), Bernardeschi e Orsolini. Un ottimo test in vista del match con la Polonia, valido per la Nations League, in programma domenica.