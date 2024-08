Akpa Akpro Lazio, DUE squadre di Serie A sul centrocampista: le ULTIME sulla trattativa per la cessione del giocatore

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Akpa Akpro non è più nei piani della Lazio, tanto da essere stato escluso dalla lista per la Serie A. Il centrocampista verrà sicuramente ceduto, ma la società biancoceleste ha tempo fino al 30 di agosto.

Akpa Akpro è finito nella lista dei desideri di due squadre del nostro campionato: Empoli e Verona. Nei prossimi giorni si saprà di più sulla sua cessione.