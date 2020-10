Akpa Akpro, assenza che non preoccupa: doveva rinnovare il passaporto

Tra i tre assenti della mattinata Akpa Akpro non preoccupa, anzi.

Patric, Fares e Akpa Akpro non si erano visti in mattinata e ciò aveva fatto sorgere un grosso punto interrogativo, data l’emergenza Coronavirus che sembra essersi abbattuta sulla Lazio. Tuttavia, il centrocampista ex Tolosa sta bene e ha beneficiato di un permesso. L’ex Tolosa era in Francia per ritirare il nuovo passaporto, dato che con quello vecchio Akpa Akpro non avrebbe potuto volare in Russia per giocare in Champions con lo Zenit San Pietroburgo. Il giocatore tornerà ad allenarsi nella giornata di domani e domenica col Torino sarà disponibile.