Akpa Akpro, Agresti: «Fastidioso e con grande dinamismo, innesto indovinato»

Il dibattito di RadioRadio dopo Club Brugge-Lazio di Champions League, le parole di Agresti.

Stefano Agresti è intervenuto ai microfoni di RadioRadio nel pomeriggio, ecco alcune delle sue battute sulla gara di ieri con il Club Brugge.

«Akpa Akpro un giocatore molto fastidioso, tecnicamente non sprovveduto, non ha piedi eccezionali ma ha grande dinamismo e giocherà diverse partite da titolare in questa stagione, è stato un innesto indovinato. Inzaghi è stato intelligente a passare a 4 per coprire di più le fasce, penso abbia fatto una gran bella partita».