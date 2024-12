Ajax Lazio, la Curva Nord: «Non andremo in Olanda»

Ajax Lazio, mentre prosegue il braccio di ferro tra la sindaca di Amsterdam e il presidente Lotito sul divieto, la Curva Nord prende posizione

In occasione della prossima sfida di Europa League Ajax Lazio la trasferta è stata vietata ai tifosi biancocelesti dalla sindaca di Amsterdam, con delle accuse di antisemitismo. Inoltre la prima cittadina della città olandese ha ribadito che eventuali biglietti aerei e prenotazioni in hotel non saranno reimborsati, ma soltanto i biglietti per lo stadio.

Mentre Lotito si prepara a replicare alla sindaca e mentre, come riportato dal Messaggero, Abodi è in contatto con il suo collega olandese per cercare di trovare una soluzione, la Curva Nord con un comunicato sui propri social ha deciso di non sfidare il divieto e pertanto il tifo organizzato biancoceleste non partirà per la città olandese.