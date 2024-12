Ajax Lazio, oggi la partenza per l’Olanda: nel pomeriggio la conferenza stampa di Baroni. Il programma

Ajax Lazio, si avvicina il match di Europa League contro gli olandesi. Oggi la partenza dei biancocelesti direzione Amsterdam

Domani giovedì 12 dicembre sarà il giorno di Ajax-Lazio, partita di Europa League tanto discussa per il divieto di trasferta per i tifosi biancocelesti imposto dal Sindaco di Amsterdam. Nella giornata di oggi, la squadra svolgerà un allenamento mattutino, per poi partire per l’Olanda.

Nel pomeriggio, alle 18:45, è prevista la conferenza stampa di Marco Baroni, accompagnato da un suo calciatore, presso la Sala Stampa della Johan Cruijff Arena.