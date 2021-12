AIA, Trentalange: «VAR strumento giovane, ha bisogno di tempo»

Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, ha analizzato gli episodi più discussi dell’ultima giornata del campionato

Ai microfoni di Gr Parlamento, il presidente dell‘AIA Alfredo Trentalange ha commentato i discussi episodi dell’ultima giornata di Serie A.

VAR – «Il continuo cambio delle regole non aiuta. L’arbitro non ha piacere di avere tantissimi spazi interpretativi, la VAR aiuta e di questo i direttori di gara sono contenti. E’ uno strumento giovane e ha bisogno di tempo per la messa a punto. Noi siamo stati i primi sia nell’introdurre la Goal Line Technology che la Var».

KESSIE E PALOMINO – «Su questi episodi ci sono sempre margini di discussione, il fuorigioco dice chiaramente che se un giocatore impatta sulla possibilità dell’avversario di giocare il pallone attualmente non è regolare. Nel caso di Palomino c’è un contatto e si fa fatica a dire che non sia in posizione di fuorigioco. Poi certamente la modalità, su come si è arrivati alla decisione giusta di annullare il gol, poteva essere fatta in modo diverso. L’arbitro sarebbe dovuto andare all’on field review. Su Milan-Napoli bisogna vedere se il calciatore in fuorigioco ha in qualche modo impattato sull’avversario. Da quello che ho visto è così. Bisogna spiegare le decisioni con una analisi che non sempre condivisa, ma il bello di questo sport sta anche qui».