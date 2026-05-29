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Agostinelli: «Sarri ha allenato nella tempesta! La squadra a gennaio è stata indebolita»

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20 ore ago

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Andrea Agostinelli si è espresso a tutto tondo sul futuro che attenderà la Lazio! Tra mercato e considerazioni su Sarri

La Lazio ha ufficializzato l’addio di Maurizio Sarri e il nuovo corso sarà guidato da Gennaro Gattuso. Sulla decisione e sul futuro del club si è espresso anche Andrea Agostinelli, intervenuto per commentare l’ultima stagione dei biancocelesti, chiusa al nono posto in campionato e le prospettive di mercato. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di Radiosei:

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ROSA LAZIO«Fino a 4/5anni fa, della rosa della Lazio c’era sei/sette giocatori che avrebbero potuto tranquillamente giocatore titolari anche nelle migliori squadre del nostro campionato! Oggi, forse solo Gila e forse Zaccagni, potrebbero far parte di quei gruppi. La squadra è talmente calata di qualità che non puoi non rendertene conto. La classifica diventa la logica conseguenza».

OPERATO SARRI«Sarri ha allenato nella tempesta, ha tenuto duro nonostante quanto non mantenuto dalla società. Ha fatto il massimo con la rosa che ha avuto a disposizione. Più di questo non poteva fare e non solo. Lui ha tenuto in pugno, malgrado tutto, questa rosa nella tempesta. Questo gruppo va amato per questo, la squadra a gennaio è stata ulteriormente indebolita. Sarri ha ragione nel modo più assoluto».

GIOCATORI«Dinnanzi a tutto bisogna mettere i giocatori, poi viene la guida tecnica. A fine mercato, ogni società, ogni allenatore, deve avere coscienza degli obiettivi da porsi per poter delineare, poi, il limite del proprio successo o fallimento. Questa squadra, con Guendouzi e Castellanos, poteva al massimo ambire ad una poszione Conference. Figuriamoci dopo averli ceduti».

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