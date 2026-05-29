Agostinelli: «Sarri ha allenato nella tempesta! La squadra a gennaio è stata indebolita»

Andrea Agostinelli si è espresso a tutto tondo sul futuro che attenderà la Lazio! Tra mercato e considerazioni su Sarri

La Lazio ha ufficializzato l’addio di Maurizio Sarri e il nuovo corso sarà guidato da Gennaro Gattuso. Sulla decisione e sul futuro del club si è espresso anche Andrea Agostinelli, intervenuto per commentare l’ultima stagione dei biancocelesti, chiusa al nono posto in campionato e le prospettive di mercato. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di Radiosei:

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ROSA LAZIO – «Fino a 4/5anni fa, della rosa della Lazio c’era sei/sette giocatori che avrebbero potuto tranquillamente giocatore titolari anche nelle migliori squadre del nostro campionato! Oggi, forse solo Gila e forse Zaccagni, potrebbero far parte di quei gruppi. La squadra è talmente calata di qualità che non puoi non rendertene conto. La classifica diventa la logica conseguenza».

OPERATO SARRI – «Sarri ha allenato nella tempesta, ha tenuto duro nonostante quanto non mantenuto dalla società. Ha fatto il massimo con la rosa che ha avuto a disposizione. Più di questo non poteva fare e non solo. Lui ha tenuto in pugno, malgrado tutto, questa rosa nella tempesta. Questo gruppo va amato per questo, la squadra a gennaio è stata ulteriormente indebolita. Sarri ha ragione nel modo più assoluto».

GIOCATORI – «Dinnanzi a tutto bisogna mettere i giocatori, poi viene la guida tecnica. A fine mercato, ogni società, ogni allenatore, deve avere coscienza degli obiettivi da porsi per poter delineare, poi, il limite del proprio successo o fallimento. Questa squadra, con Guendouzi e Castellanos, poteva al massimo ambire ad una poszione Conference. Figuriamoci dopo averli ceduti».