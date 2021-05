Agostinelli: «La Lazio a Firenze è obbligata a vincere»

Agostinelli ha analizzato le possibilità della Lazio nella corsa per un posto in Champions League: le sue parole

Andrea Agostinelli ha analizzato il momento della Lazio e le possibilità dei biancocelesti in ottica Champions. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb.

CORSA CHAMPIONS – «La Lazio sabato deve vincere per forza, anche se c’è di mezzo la Fiorentina. Certo, la squadra biancoceleste non è più quella che stravinceva come l’anno passato e che dava anche spettacolo. In questo periodo però gli uomini di Inzaghi sono in gran forma«.

INZAGHI – «Il futuro del mister? Mi aspetto che resti, anche perché lui vuol rimanere e la società vuol tenerlo. Insomma, è un matrimonio che a mio parere andrà avanti».