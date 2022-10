Agnelli: «Provo vergogna stasera. Allegri rimarrà l’allenatore della Juve»

Dopo la brutta sconfitta contro il Maccabi Haifa, Andrea Agnelli ha confermato Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve

Ai microfoni di Sky, Andrea Agnelli ha parlato dopo Maccabi Haifa Juve.

LA SERATA PIU’ BRUTTA ALLA JUVE – «Oggi è una serata difficile, ma è un periodo difficile. Va analizzato nel suo contesto ed è uno dei più difficile. Sono qua per assumermi le responsabilità ma provo vergogna per ciò che sta succedendo. Sono arrabbiato, ma il calcio è uno sport di squadra. Si vince e si perde in 11, si gioca in 11 e da questo principio dovremo ripartire».

RIPARTIRE DA ALLEGRI – «Assolutamente. In una situazione come questa, non è questione di un uomo, di un giocatore, di un dottore o fisioterapista. E’ questione di gruppo, dobbiamo ripartire da questo. Abbiamo 9 partite in 30 giorni, posizionarci bene e una seconda parte di stagione in cui dovremo essere protagonisti».

PESA IL CONTRATTO ONEROSO DI ALLEGRI – «Siamo fuori linea. Io sto parlando di gruppo, non di responsabilità individuali. Non è colpa dell’allenatore se non vinciamo un tackle. Le analisi le abbiamo sempre fatte a fine anno. Faccio fatica a pensare ad un cambio in corsa. Allegri è l’allenatore della Juve e rimarrà. Parliamo di un gruppo da 80/90 persone che deve raggrupparsi, ritrovare identità».