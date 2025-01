Adli a Dazn: «Vogliamo fare una grande partita per uscire da questo momento. Le ultime gare...»

Adli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio del match con la Lazio: le dichiarazioni

LE PAROLE – «Le ultime partite hanno lasciato tanto rammarico. Era un momento per far vedere il nostro valore, questa cena andava fatta. Abbiamo lavorato bene in settimana e vogliamo fare una grande partita per uscire da questo periodo».