Addio Vialli, l’ex difensore di Napoli e Juve dedica un ultimo saluto all’ex attaccante della Nazionale morto quest’oggi di tumore

La morte di Gianluca Vialli ha scosso il mondo del calcio, e non sono mancati i messaggi di cordoglio per l’ex attaccante della Nazionale. Tra questi spunta anche Ciro Ferrara, il quale su Twitter pubblica un post in onore di Vialli.