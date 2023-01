Addio Vialli, Conte scosso non ha tenuto la conferenza stampa

Addio Vialli, il tecnico leccese scosso dalla morte del suo ex compagno di squadra alla Juventus non ha tenuto la conferenza pre gara

La morte di Gianluca Vialli è stata come un fulmine a ciel sereno per il mondo del calcio ancora scosso per le tragiche scomparse di Mihajlovic e Pelè. Antonio Conte che ha giocato con Vialli, non ha tenuto quest’oggi la consueta conferenza stampa scosso dal dolore per la perdita dell’ex attaccante della Nazionale.