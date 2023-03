Addio a Gianni Minà: il messaggio di cordoglio della Lazio per il giornalista scomparso nella giornata di ieri

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lazio ha voluto ricordare Gianni Minà.

Ricordiamo con profonda commozione Gianni Minà, giornalista, scrittore e conduttore che ha incontrato e raccontato in modo autentico ed originale, nell’arco del suo incredibile percorso professionale, i grandi personaggi dello sport, della cultura e non solo, a cavallo tra due secoli, in Italia e nel mondo, ponendo sempre in primo piano il valore autentico del servizio pubblico.