Adani sulla Roma: «Gli faccio i miei complimenti, ha vinto contro un’ingiustizia compiendo un’impresa»

Adani, l’ex calciatore e opinionista televisivo esprime il suo parere riguardo la squadra giallorossa alla luce della vittoria di Udine

Alla luce della vittoria della Roma in extremis nel recupero di campionato con l’Udinese, Adani elogia il successo dei giallorossi con una storia Instagram esclamando a riguardo quanto segue

PAROLE – Ci tenevo a fare i miei più sentiti complimenti alla Roma, che è riuscita nell’impresa quasi impossibile di vincere in 18 minuti di calcio, sia in trasferta che in casa. In trasferta perché ha giocato a Udine contro l’Udinese e in casa perché è tutelata e rappresentata in Italia, quindi in casa nostra, la casa di tutti noi, dal sistema calcio italiano, che poi a sua volta lei rappresenta e onora quando va a giocare in Europa. Per esempio quando fa la quinta semifinale negli ultimi sette anni.

Non facile davvero riuscire a vincere in trasferta e in casa contro un avversario come l’Udinese e contro un’ingiustizia. Complimenti di cuore all’AS Roma. Viva il football!