Adani esplode in diretta nel corso di Israele Italia: «Pranzo al sacco!», Rimedio: «Ma che c’entra?!»

Adani esplode in diretta durante Israele Italia: «Pranzo al sacco!», Rimedio: «Ma che c’entra?!». Ecco cosa è successo

In una delle partite più rocambolesche della Nazionale italiana degli ultimi anni, Israele e Italia hanno dato vita a un match spettacolare, conclusosi con un incredibile 5-4 in favore degli Azzurri. L’incontro, valido per le qualificazioni europee, ha riscritto ogni logica calcistica e ha regalato momenti di pura adrenalina, dentro e fuori dal campo.

La squadra guidata dal commissario tecnico Gattuso, noto per il suo calcio offensivo e organizzato, sembrava aver messo al sicuro il risultato con il doppio vantaggio sul 4-2. Ma tra l’87’ e il 90’, Israele ha trovato due reti che hanno riportato il punteggio in parità, lasciando i tifosi italiani con il fiato sospeso. A rimettere le cose a posto ci ha pensato Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e punto fermo della Nazionale, che al 91’ ha siglato il gol decisivo del 5-4, scatenando l’esultanza dello stadio e dei milioni di spettatori.

Ma il vero spettacolo si è consumato anche in cabina di commento. Daniele Adani, ex difensore e oggi apprezzato opinionista tecnico Rai, ha perso ogni freno inibitore davanti all’ennesimo colpo di scena. In preda all’emozione, ha urlato: «Ma che partita è? Ma che è pranzo al sacco? In area di rigore c’è il pranzo al sacco!»

Alberto Rimedio, telecronista Rai e voce storica della Nazionale, è scoppiato a ridere, chiedendo incredulo: «Ma che c’entra il pranzo al sacco?»

La risposta di Adani, surreale quanto efficace, ha fatto il giro del web: «È pranzo al sacco perché sembra una gita scolastica: nessuno difende, succede di tutto!»

Il siparietto ha aggiunto un tocco di comicità a una serata già memorabile, diventando virale sui social e contribuendo a rendere questa sfida una delle più iconiche della recente storia azzurra.