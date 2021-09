Adani bastona Allegri: «Cosa ha fatto in questi due anni?»

Lele Adani è tornato a parlare di Massimiliano Allegri nel corso della Bobo TV. Ecco le dichiarazioni complete

Nel corso della Bobo TV, in diretta su Twitch, Adani è tornato a parlare così di Massimiliano Allegri:

«Ieri ha detto di aver sbagliato i cambi. La risposta era: come a Udine e Napoli? Che hai fatto cambi difensivi e sei stato rimontato. A Chiesa ha detto “occhio stai attendo ad Hernandez”, non di attaccarlo. Chiesa e Kulusevski sono entrati per contenere. Allora invece di dire ho sbagliato i cambi devi dire non hanno ascoltato le mie richieste. A Udine e Napoli ha inserito difensori ed è stato rimontato. Massimiliano Allegri cosa ha fatto in questi due anni? Vedendo Chiesa con Mancini, vedendo Tuchel. Se parliamo di risultati dietro alla Juve c’è solo la Salernitana. La parole gestore non esiste più. L’allenatore deve allenare. Anche Pochettino deve allenare Messi».