Acerbi ritorna in campo, ma l’Olimpico non perdona: quanti fischi per il difensore

In Lazio-Napoli, Acerbi è ritornato in campo un mese e mezzo dopo l’infortunio. L’Olimpico gli ha riservato diversi fischi

La partita contro il Napoli, è stata l’occasione per Francesco Acerbi di riassaggiare il terreno di gioco dopo l’infortunio muscolare che lo teneva fuori dallo scorso 6 gennaio. Il difensore è entrato in campo nel secondo tempo al posto di Patric, ma l’accoglienza non è stata delle migliori.

Come riportato dal Corriere della Sera, la Curva Nord non gli ha perdonato l’esultanza polemica contro il Genoa e gli ha riservato una serie di cori e fischi. Un’altra parte dell’Olimpico, però, ha provato a coprire gli insulti per Acerbi applaudendo il calciatore della Lazio.