Acerbi e Luis Alberto, il ritorno è dietro l’angolo: le ultime

Acerbi e Luis Alberto ora sembrano essere a un passo dal rientro in campo: ecco tutti i dettagli sulle condizioni dei due

A Formello a fare notizia in questi giorni sono stati soprattutto gli assenti. Il pensiero va in primis a Luis Alberto e Acerbi.

Secondo quanto rivelato da La Repubblica, i due sarebbero comunque vicini al rientro. Il difensore è alle prese con un fastidio ai flessori della coscia, ma i controlli svolti ieri farebbero pensare a un recupero lampo per giovedì. Lo spagnolo invece sarebbe dovuto restare in isolamento qualche giorno a causa di un contatto con un positivo. Già oggi però potrebbe rivedersi in campo.