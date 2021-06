Acerbi in campo per Italia Svizzera: dentro al posto di Chiellini

Acerbi fa il suo debutto a Euro 2020: il difensore della Lazio entra al posto dell’infortunato Chiellini durante Italia-Svizzera

Debutto in questi Europei per Francesco Acerbi, entrato al 24′ di Italia-Svizzera, match valido per la seconda giornata di Euro 2020. Il difensore della Lazio ha preso il posto dell’infortunato Giorgio Chiellini.

Il capitano azzurro è stato costretto al cambio nei primi minuti di Italia-Svizzera. Il difensore della Juventus, capitano della Nazionale, aveva dapprima portato in vantaggio l’Italia con un gol annullato poi per fallo di mano.