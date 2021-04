Acerbi incoraggia Immobile: «Lui è la storia della Lazio, il gol arriverà»

Nella lunga intervista rilasciata a Sky Sport 24, Francesco Acerbi si è soffermato anche sul compagno Ciro Immobile

Parole di incoraggiamento anche per il suo grande amico Ciro Immobile da parte di Francesco Acerbi. Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport 24, il difensore della Lazio si è soffermato anche sul bomber col numero 17, a secco da diverse partite.

«Deve stare tranquillo. Lui è entrato nella storia della Lazio ed è la Lazio. Penso sia normale che uno che fa tanti gol, non segnando più, si arrabbi un pochino con se stesso. Noi abbiamo sempre voglia di far bene e di dimostrare. Ma ripeto lui deve stare tranquillo, perché si danna l’anima e corre per due. Prima o poi il gol arriverà».