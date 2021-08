Acerbi attaccante? La Serie A sui social lancia il sondaggio – FOTO

La Serie A sui social scherza con Acerbi, lo ha inserito tra gli attaccanti per Hobby insieme a Jankulovski, Legrottaglie e Zaccardo.

Attaccante per hobby. Francesco Acerbi non vuole perdere tempo e già dal ritiro di Marienfeld torna ad alzare il livello d’attenzione in vista di una nuova stagione; ma come è noto il difensore non è noto solo per le sue abilità nella propria area di rigore ma anche, spesso, in quella avversaria. Lo sue doti le conosce bene anche la Serie A che sul proprio canale Instagram lo ha inserito tra gli attaccanti per Hobby insieme a Jankulovski, Legrottaglie e Zaccardo.