Acerbi chiaro: «Obiettivo Champions ma senza porci limiti»

Acerbi ha parlato degli obiettivi della Lazio in vista della prossima stagione: il focus è la Champions ma nulla è precluso

Francesco Acerbi, nel corso dell’intervista a Lazio Style Radio di questa mattina, ha parlato anche degli obiettivi dei biancocelesti in vista della prossima stagione:

«Come abbiamo sempre dimostrato, gli allenatori che hanno vinto sanno come farlo. Tornare in Champions è il nostro obiettivo, ma senza porci limiti. La cosa importante è lavorare, come abbiamo fatto all’Europeo. La voglia di arrivare vince su tutto. È la base per fare qualcosa in più».