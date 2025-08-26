Accordo Rai Lega Serie A: “La Giostra del Gol” torna in onda per raccontare il calcio italiano nel mondo. Tutti i dettagli

La Rai e la Lega Serie A hanno siglato un accordo storico che segna una svolta nella diffusione internazionale del calcio italiano. Grazie a questa intesa, i momenti salienti del campionato di Serie A, della Coppa Italia (a partire dai quarti di finale) e della Supercoppa Italiana saranno trasmessi in tutto il mondo, offrendo agli appassionati all’estero un accesso privilegiato alle emozioni del calcio tricolore. Mariarita Grieco, direttrice di Rai Italia, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto:

LE ULTIME – Sono estremamente felice per questo accordo – ha sottolineato la direttrice di Rai Italia, Mariarita Grieco – e ringrazio l’Azienda e la Direzione Diritti Sportivi per avermi supportato in quella che è stata una delle mie prime richieste da direttrice, nonché Rai Sport per quella che sarà una collaborazione fattiva per tutta la stagione. Il contratto con la Lega Serie A ci consentirà di riportare in onda una trasmissione storica come ‘La Giostra del gol’ ma anche di evidenziare, al di fuori dei confini nazionali, tutte le eccellenze del nostro paese. Perché non parleremo solo di calcio, ma di tutti gli sport che vedono protagonisti gli atleti in maglia azzurra.

Uno dei punti centrali dell’accordo è il ritorno in onda di “La Giostra del Gol”, storico programma nato nel 1977 su Rai Internazionale, che ha accompagnato generazioni di italiani nel mondo. La nuova edizione sarà trasmessa ogni martedì in prima serata statunitense (ore 20:00 di New York), su quattro palinsesti che coprono i Cinque Continenti. Il debutto è previsto per mercoledì 27 agosto. Alla conduzione ci sarà Stefano Orsini, giornalista sportivo noto per la sua competenza e il suo stile narrativo coinvolgente.

Il programma non si limiterà al calcio: spazio anche agli altri sport in cui brillano gli atleti italiani, con particolare attenzione agli azzurri impegnati in competizioni internazionali. L’obiettivo è promuovere le eccellenze sportive del Paese, rafforzando il legame tra l’Italia e le sue comunità all’estero. Con questa iniziativa, Rai Italia si conferma come punto di riferimento per la promozione del Made in Italy sportivo, offrendo contenuti di qualità e una narrazione coinvolgente che valorizza il talento e la passione degli sportivi italiani.