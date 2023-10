Abodi: «Italia-Turchia per Euro 2032? Credo sia una scelta positiva. Ecco perché». Le parole del Ministro

In merito alla candidatura di Italia e Turchia per ospitare gli Europei del 2032, il ministro dello sport Andrea Abodi ha detto la sua riguardo le critiche per le restrizioni alle libertà nel paese del presdiente Erdogan. Le sue parole:

PAROLE- Io penso che questo valga anche per altre nazioni dove si è giocato, come i mondiali in Qatar o come la Supercoppa in Arabia Saudita. Ma credo che sia una cosa positiva, al di là della scelta della federazione di presentare una candidatura congiunta anche se con organizzazioni distinte. Questo è un tema della politica e della geopolitica: comprendere la complessità e anche le arretratezze democratiche e fare in modo che anche attraverso lo sport si possano recuperare spazi di democrazia.